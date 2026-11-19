W supermarketach nadal obowiązują ograniczenia dotyczące sprzedaży szeregu podstawowych produktów. Klienci nie mogą kupić więcej niż sześć sztuk lub kilogramów poszczególnych produktów na jedną osobę.

Ograniczenia dotyczą oleju, octu, makaronu, cukru, soli i kasz.

Ograniczenia te obowiązują zarówno w przypadku zakupów w tradycyjnych sklepach, jak i zamówień internetowych.

W szczególności klienci mogą kupić nie więcej niż sześć sztuk lub kilogramów wymienionych produktów, więc nie da się ich nabyć w dużych ilościach podczas jednej wizyty w sklepie.

Informację tę podaje serwis Telegraf.

Przypomnijmy, że rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły serię ukierunkowanych ataków na ukraińskie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego oraz olejowo-tłuszczowego. W szczególności 16 listopada najeźdźcy po raz kolejny zaatakowali fabrykę oleju słonecznikowego „Olejna” w Dnieprze, co było już co najmniej trzecim uderzeniem w ten zakład od początku 2026 roku.

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