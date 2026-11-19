Wojskowa kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Policją Narodową zdemaskował szefa Północnego Zarządu ds. Zamówień Publicznych Ministerstwa Obrony. Urzędnik jest podejrzany o nielegalne wzbogacenie się na kwotę ponad 12 milionów hrywien.

Jak wykazało śledztwo, od początku wojny na pełną skalę urzędnik ten nabył aktywa o wartości 12,6 miliona hrywien, które nie odpowiadają jego oficjalnym dochodom.



Ustalono, że w latach 2022–2026 podejrzany oraz członkowie jego rodziny nabyli na własność i nie wykazali w oficjalnych oświadczeniach majątkowych:

prywatny dom i działkę;

nowy samochód marki premium;

gotówkę w dolarach amerykańskich i euro o łącznej wartości ponad 6,8 miliona w przeliczeniu na hrywny.

Obecnie trwają kompleksowe działania mające na celu ustalenie źródeł pochodzenia tych aktywów, a także badana jest hipoteza dotycząca wykorzystania w tym celu uprawnień służbowych osoby objętej postępowaniem.



Zgodnie z materiałami sprawy instytucja budżetowa, której kieruje ten urzędnik, jest zleceniodawcą prac budowlanych, remontowych, rekonstrukcyjnych oraz inżynieryjno-technicznych na potrzeby Sił Obronnych.



Obecnie, na podstawie materiałów wojskowego kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), postawiono mu zarzuty.

Urzędnik został już zawieszony w pełnieniu obowiązków. Do sądu skierowano wniosek o zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego.

Trwa śledztwo mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności przestępstwa. Sprawcy grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Informację tę podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.



SBU poinformowała o wzmocnieniu rosyjskich operacji informacyjnych z wykorzystaniem dochodzeń NABU.

SBU potwierdziła przeprowadzenie przeszukań przez NABU i SAP u swoich pracowników.

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