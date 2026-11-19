СБУ разоблачила чиновника Минобороны с незаконным доходом на сумму свыше 12 млн грн
Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила руководителя Северного управления по закупкам Министерства обороны. Чиновника подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 12 миллионов гривен.
Как выяснило расследование, с начала полномасштабной войны чиновник приобрел активы на сумму 12,6 миллиона гривен, которые не соответствуют его официальным доходам.
Установлено, что в течение 2022–2026 годов фигурант и члены его семьи приобрели в собственность и не указали в официальных декларациях:
частный дом и земельный участок;
новый автомобиль премиального бренда;
наличные деньги в долларах США и евро на общую сумму свыше 6,8 миллиона в гривневом эквиваленте.
В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по установлению источников происхождения таких активов, а также изучается версия об использовании для этого служебных полномочий фигуранта.
Согласно материалам дела, бюджетное учреждение, возглавляемое этим должностным лицом, является заказчиком строительных, восстановительных, реконструкционных и инженерно-технических работ для нужд Сил обороны.
В настоящее время по материалам военной контрразведки СБУ ему сообщено о подозрении.
Чиновник уже отстранен от занимаемой должности. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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