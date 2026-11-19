Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила руководителя Северного управления по закупкам Министерства обороны. Чиновника подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 12 миллионов гривен.

Как выяснило расследование, с начала полномасштабной войны чиновник приобрел активы на сумму 12,6 миллиона гривен, которые не соответствуют его официальным доходам.



Установлено, что в течение 2022–2026 годов фигурант и члены его семьи приобрели в собственность и не указали в официальных декларациях:

частный дом и земельный участок;

новый автомобиль премиального бренда;

наличные деньги в долларах США и евро на общую сумму свыше 6,8 миллиона в гривневом эквиваленте.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по установлению источников происхождения таких активов, а также изучается версия об использовании для этого служебных полномочий фигуранта.



Согласно материалам дела, бюджетное учреждение, возглавляемое этим должностным лицом, является заказчиком строительных, восстановительных, реконструкционных и инженерно-технических работ для нужд Сил обороны.



В настоящее время по материалам военной контрразведки СБУ ему сообщено о подозрении.

Чиновник уже отстранен от занимаемой должности. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



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