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Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією викрила керівника Північного управління замовника робіт Міністерства оборони. Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12 мільйонів гривень.

Як з’ясувало розслідування, від початку повномасштабної війни посадовець набув активів на суму 12,6 мільйона гривень, які не відповідають його офіційним доходам.



Встановлено, що протягом 2022-2026 років фігурант та члени його родини набули у власність та не відобразили в офіційних деклараціях:

приватний будинок та земельну ділянку;

новий автомобіль преміального бренду;

готівку в доларах США та євро на загальну суму понад 6,8 мільйона у гривневому еквіваленті.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення джерел походження таких активів, а також вивчається версія щодо використання для цього службових повноважень фігуранта.



За даними справи, бюджетна установа, яку очолює посадовець, є замовником будівельних, відновлювальних, реконструкційних та інженерно-технічних робіт для потреб Сил оборони.



Наразі за матеріалами військової контррозвідки СБУ йому повідомлено про підозру.

Посадовця вже відсторонено від займаної посади. До суду направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.



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