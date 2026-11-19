乌克兰安全局军事反间谍部门与国家警察局联合查获了国防部采购部门北方管理局的负责人。该官员涉嫌非法敛财逾1200万格里夫纳。

调查显示，自全面战争爆发以来，该官员获得了价值1260万格里夫纳的资产，这些资产与其官方收入不符。



调查证实，在2022年至2026年期间，涉案人员及其家庭成员获得了以下财产，但未在官方申报中如实申报：

一栋私人住宅及一块土地；

一辆豪华品牌的新车；

总计折合680万格里夫纳以上的美元和欧元现金。

目前，相关部门正在采取综合措施查明这些资产的来源，同时也在调查涉案人员是否利用职务之便获取这些资产。



据案件资料显示，该官员领导的预算单位是国防军所需建筑、修复、改建及工程技术工作的发包方。



目前，根据乌克兰安全局（SBU）军事反情报部门的调查材料，该官员已被通知涉嫌犯罪。

该官员已被停职。已向法院提交申请，要求对其采取预防措施。

调查仍在进行中，以查明犯罪的全部情况。该嫌疑人面临最高10年有期徒刑。

乌克兰安全局通报了这一消息。



乌克兰安全局表示，俄罗斯正利用国家反腐败局（NABU）的调查结果加强其网络间谍活动。

乌克兰安全局证实，国家反腐败局和特别反腐败检察署对其工作人员进行了搜查。

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