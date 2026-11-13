Производители оружия просят правительство изменить правила бронирования

Оборонные предприятия предупреждают о риске потери инженеров, конструкторов и других специалистов из-за новых правил призыва. Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (Naudi) обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с просьбой изменить порядок оформления отсрочек. Среди основных требований — автоматически продлить действующие бронирования до 1 февраля 2027 года и разрешить отдельным предприятиям ОПК бронировать до 100% военнообязанных работников.

Naudi призвала правительство безотлагательно пересмотреть правила бронирования работников оборонно-промышленного комплекса. В ассоциации считают, что новые требования создают дополнительные трудности для предприятий, которые производят вооружение и выполняют государственные оборонные заказы. Поводом для обращения стало постановление Кабинета Министров № 1328 от 23 октября 2026 года. Оно изменило порядок определения предприятий как критически важных и предусмотрело создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

Ассоциация просит ввести переходный период, чтобы предприятия могли пройти новые процедуры без риска потерять работников. В частности, предлагается автоматически продлить до 1 февраля 2027 года статус критически важных предприятий, срок действия которого истекает до 31 декабря 2026 года включительно. Такое же продление Naudi предлагает применить к отсрочкам работников, которые уже забронированы через портал «Дія». Это должно помочь избежать ситуации, когда предыдущий срок бронирования уже истек, а новое решение еще не принято.

Еще одно предложение касается количества работников, которых могут резервировать оборонные предприятия. Naudi настаивает на том, чтобы для компаний ОПК, определенных Министерством обороны как критически важные, предельный уровень резервирования составлял 100% военнообязанного персонала. По замыслу ассоциации, такие предприятия должны иметь возможность бронировать всех соответствующих работников без дополнительного согласования увеличения лимитов и процедур отмены отсрочек из-за превышения квот.

Кроме того, производители оружия предлагают пересмотреть общий порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина № 76. В частности, они хотят, чтобы статус критически важного предприятия и отсрочки его работников действовали не менее 12 месяцев. Это, по мнению ассоциации, позволило бы планировать производство и выполнение государственных контрактов без постоянного риска кадровых изменений.

Почему оборонные предприятия обеспокоены новыми правилами

Одна из главных претензий Naudi — необходимость регулярно проходить процедуры подтверждения статуса критически важного предприятия. В ассоциации объясняют, что производство оружия требует длительного планирования, а постоянная подготовка документов отнимает время у руководителей, инженеров и других сотрудников. Особое беспокойство вызывает требование повторно формировать пакеты документов каждые 90 дней. По оценке представителей отрасли, это создает дополнительную административную нагрузку и отвлекает персонал от основной работы.

Еще один риск — возможные задержки в работе государственных органов и цифровых сервисов. Если предприятия будут одновременно подавать большое количество заявок, профильные министерства, Координационный центр, Пенсионный фонд и портал «Дия» могут не успевать их обрабатывать. В таком случае работники могут не получить новые отсрочки вовремя. Если срок предварительного бронирования истечет до принятия нового решения, человек рискует лишиться защиты от мобилизации.

Самая большая проблема, по словам Науди, — возможная потеря узкопрофильных специалистов. Речь идет об инженерах, конструкторах и операторах сложного оборудования. Их работа напрямую влияет на производственные процессы, а быстро найти им замену может быть сложно. Ассоциация предупреждает: если такие работники потеряют бронирование, отдельные производственные линии могут остановиться. Это, в свою очередь, создаст риск задержек с выполнением государственных оборонных контрактов.

Что ранее говорил премьер-министр

16 октября Сергей Корецкий заявлял в Верховной Раде, что правительство пересматривает систему бронирования из-за случаев злоупотреблений. По его словам, возможность бронировать 100% персонала позволяет отдельным предприятиям искусственно увеличивать штат и оформлять отсрочки людям, которые фактически не выполняют критически важных задач. В то же время премьер заверил, что для действительно критически важных предприятий оборонного и энергетического секторов радикальных изменений не планируется. Он подчеркнул, что правительство должно найти баланс между потребностями Вооруженных сил и непрерывной работой важных для государства производств.

Naudi заявила, что поддерживает такой подход. В то же время ассоциация просит правительство учесть ее предложения при дальнейшей доработке правил. Также производители хотят, чтобы их представителей привлекли к рабочим совещаниям, на которых будут обсуждаться изменения в порядке бронирования. На данный момент предложения Naudi представляют собой обращение к правительству, а не принятые изменения в законодательство. Окончательное решение по ним должен принять Кабинет Министров. Об этом сообщает Naudi.

Кабинет Министров Украины подготовил проект акта о переходном периоде для бизнеса в связи с обновлением правил получения и подтверждения статуса критически важного предприятия. Документ предусматривает автоматическое продление до 1 февраля 2027 года статуса критичности для тех компаний, у которых срок его действия истекает в ноябре–декабре 2026 года.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство пересмотрит критерии определения критически важных предприятий, а 100-процентная бронь больше не будет автоматической даже для энергетики и оборонной промышленности.

Кабинет министров Украины создал Координационный центр по организации призыва военнообязанных, уточнил определение критической важности предприятий и поручил пересмотреть отраслевые и региональные критерии. Также правительство обновило предельные объемы призыва для отдельных категорий предприятий.

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