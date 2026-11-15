Еврокомиссар Марта Кос согласовала с Украиной план реформ на 2027 год

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила о достижении договоренностей с руководством Украины относительно перечня реформ, необходимых для выполнения промежуточных критериев (бенчмарков) для вступления в ЕС.

«Мы добились прогресса в отношении конкретного перечня результатов реформ и пути к реализации амбиций Украины по выполнению промежуточных критериев — следующего важного этапа на пути Украины в ЕС — в первой половине 2027 года», — отметила Кос после обсуждения вопросов демократии и верховенства права (разделы 23 и 24) с премьер-министром Сергеем Корецким и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Источник: пост еврокомиссара Марты Кос в социальной сети X.

Украина начала отставать от Молдовы в процессе евроинтеграции из-за недостаточных темпов проведения антикоррупционных реформ. Европейская комиссия прогнозирует, что Кишинев сможет завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз в начале 2028 года, тогда как Киеву для этого может потребоваться еще около года.

13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.

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