Komisarz UE Marta Kos uzgodniła z Ukrainą plan reform na rok 2027

Komisarz UE ds. rozszerzenia Marta Kos poinformowała o osiągnięciu porozumienia z władzami Ukrainy w sprawie listy reform niezbędnych do spełnienia kryteriów pośrednich (benchmarków) dotyczących przystąpienia do UE.

„Osiągnęliśmy postęp w zakresie konkretnego wykazu wyników reform oraz drogi do realizacji ambicji Ukrainy dotyczących spełnienia kryteriów pośrednich – kolejnego ważnego etapu na drodze Ukrainy do UE – w pierwszej połowie 2027 roku”, – zaznaczyła Kos po omówieniu kwestii demokracji i praworządności (rozdziały 23 i 24) z premierem Serhijem Koreckim oraz przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem.

Źródło: wpis komisarz Marty Kos w serwisie społecznościowym X.

Ukraina zaczęła pozostawać w tyle za Mołdawią w procesie integracji europejskiej z powodu niewystarczającego tempa reform antykorupcyjnych. Komisja Europejska przewiduje, że Kiszyniów będzie w stanie zakończyć negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej na początku 2028 roku, podczas gdy Kijówowi może to zająć jeszcze około roku.

13 października UE oficjalnie otworzyła dwa nowe obszary negocjacyjne dotyczące przystąpienia Ukrainy.

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