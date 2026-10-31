Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии реального прогресса в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

По его словам, Россия не видит никаких признаков сближения с Соединенными Штатами, несмотря на ожидания Кремля после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Лавров посетовал, что администрация Трампа продолжает ограничения, введенные во времена предыдущего президента Джо Байдена, а также вводит новые санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть».

По словам главы российского МИД, фундаментальные вопросы в отношениях двух стран остаются нерешенными, а санкционное давление на Москву не ослабевает.

«На практике пока не видно никакого реального прогресса в отношениях с США. Не стоит питать иллюзий относительно договоренностей о дизельном топливе», — заявил Лавров.

Источник: Stern

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время встречи глав МИД стран G20 в американском Атланте обратился непосредственно к главе российского МИД Сергею Лаврову, заявив, что Россия является агрессором в войне против Украины и не сможет победить.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в США не проявил никакой готовности к мирным переговорам о прекращении войны в Украине.

Организаторы встречи министров иностранных дел стран «Группы двадцати» в американском Атланте отменили совместную фотосессию из-за отказа представителей ряда государств фотографироваться вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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