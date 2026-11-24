0:00 / 0:00

До суду скерували обвинувальні акти стосовно трьох колишніх керівників районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Луганської області. Їх обвинувачують у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій інформаційній системі «Оберіг» для штучного завищення показників виконання мобілізаційного плану.

За даними досудового розслідування, з листопада 2025 року по січень 2026 року троє посадовців використовували службові повноваження та персональні електронні ключі для внесення до реєстру завідомо неправдивих відомостей.

Йшлося про інформацію щодо нібито призову військовозобов’язаних на військову службу. Так обвинувачені намагалися штучно покращити показники виконання мобілізаційного плану та створити видимість його виконання.

Загалом до системи «Оберіг» внесли неправдиві відомості про нібито призов 28 осіб.

Серед них були військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, які на той момент уже проходили службу.

Інших чоловіків фактично не мобілізували: вони не прибували до відповідних ТЦК та СП, не проходили військово-лікарську комісію та не направлялися до військових частин.

Слідство також встановило окремий випадок внесення неправдивих відомостей щодо особи, яка мала статус зниклої безвісти за особливих обставин.

Попри це, у реєстрі «Оберіг» відобразили інформацію про її нібито призов на військову службу та направлення до військового формування.

Крім того, правоохоронці задокументували схему з військовозобов’язаним, якого спочатку поставили на військовий облік без зняття з попереднього місця обліку.

Згодом до системи внесли дані про його нібито призов, направлення до військового формування та зняття з обліку. За версією слідства, такі дії мали штучно приховати чоловіка від призову в день завершення строку його бронювання.

Дії трьох обвинувачених кваліфікували за частинами 1 та 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, що має право доступу до неї, вчинену повторно.

У разі доведення вини їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Оперативний супровід забезпечували Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в Запорізькій області та Управління протидії кіберзлочинам у Запорізькій області.

Обвинувальні акти вже передали до суду. Вину фігурантів має встановити суд.

Про це повідомила Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох співробітників Управління Служби безпеки України в Полтавській області та адвоката, яких звинувачують у вимаганні й одержанні 110 тис. доларів неправомірної вигоди. Про це 18 листопада 2026 року повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

У Харкові 52-річного юриста обвинувачують у вимаганні грошей за вплив на посадовців міграційної служби для оформлення іноземцю посвідки на тимчасове проживання та уникнення депортації.

Читай нас у