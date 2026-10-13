Зарплаты и гонорары в КШЕ: сколько получали Юлия Свириденко и Ирина Мудра

Согласно декларациям, Юлия Свириденко за работу в качестве лектора в Киевской школе экономики (КШЕ) задекларировала более 3,24 млн грн за 2025 год. В то же время Егор Григоренко, входящий в Совет директоров учреждения, указал 279,3 тыс. грн зарплаты за аналогичный период. Отдельные выплаты от КШЕ также задекларировала бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудра.

Эти данные были обнародованы на фоне общественной дискуссии о выплатах должностным лицам, связанным с КШЕ, и сообщений о возможном использовании учреждения для легализации средств. Такие утверждения требуют отдельной проверки и сами по себе не свидетельствуют о доказанных правонарушениях.

В декларации Егор Григоренко указал, что получал зарплату от общественной организации «Институт Киевская школа экономики» в качестве члена Совета директоров КШЕ. За 2025 год сумма его выплат составила 279 321 гривну.

В то же время Юлия Свириденко, которая в тот период возглавляла правительство Украины, задекларировала 3 243 529 гривен гонораров за работу лектором в КШЕ.

Таким образом, задекларированная Свириденко сумма примерно в 11,6 раза превышает выплаты Григоренко за аналогичный период. При этом эти суммы относятся к разным видам деятельности — преподавательской работе и членству в Совете директоров, поэтому без дополнительной информации об объеме и условиях выполнения обязанностей их нельзя считать полностью сопоставимыми.

Еще одна чиновница, получавшая средства от Киевской школы экономики за преподавательскую деятельность, — Ирина Мудра, бывшая заместительница руководителя Офиса президента Украины.

Согласно ее декларации, в июле и августе 2026 года она дважды получала от КШЭ гонорары по 194 900 гривен. Обе выплаты пришлись на летний период.

В материале также утверждается, что Мудра фигурирует в деле НАБУ под названием «Форест Гамп», а на записях разговоров якобы обсуждала возможность легализации средств через КШЕ. Эти утверждения требуют подтверждения материалами дела и официальными сообщениями правоохранительных органов. Сам факт получения гонораров не доказывает причастности к незаконным финансовым операциям.

В публикации также поднимается вопрос о размере выплат представителям украинской власти, связанным с Киевской школой экономики. В частности, утверждается, что некоторые чиновники получали там гонорары, превышавшие зарплаты ректоров ведущих университетов.

Отдельно отмечается, что после ухода из Кабинета министров Юлия Свириденко возглавила Киевскую школу экономики.

В то же время для полной оценки ситуации важно различать задекларированные выплаты, условия заключенных договоров и утверждения о возможных нарушениях. Сведения из деклараций позволяют сравнить указанные суммы, но сами по себе не подтверждают наличие коррупции или незаконного происхождения средств.

В августе 2026 года средняя начисленная заработная плата сотрудников центральных органов исполнительной власти составила 63,28 тысячи гривен, что почти на 5 тысяч гривен меньше по сравнению с июльским показателем.

В государственном бюджете Украины на 2027 год предлагается существенно повысить основные социальные стандарты. В частности, речь идет об увеличении минимальной заработной платы, прожиточного минимума и минимальной пенсии по возрасту.

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