Сирский призвал Европу готовиться к войне с Россией

Европейским странам необходимо заблаговременно готовиться к возможной войне с Россией, укреплять армии, оснащать их современным вооружением и готовить экономику и население.

Отвечая на вопрос о том, что он мог бы посоветовать европейцам, опасающимся распространения российской агрессии на их страны, Сирский призвал не рассчитывать на то, что войны удастся избежать.

«Заблаговременно готовиться во всех сферах, готовить экономику, готовить свои армии, оснащать их современным вооружением, готовить население. К тем тяжелым испытаниям, которые начнутся, если война разразится», — сказал главнокомандующий.

Александр Сирский подчеркнул, что европейские государства должны быть готовы к возможным испытаниям во всех смыслах этого слова.

На вопрос, может ли Россия атаковать европейские страны, входящие в НАТО, Сырский ответил, что Москва способна на такой шаг.

По его словам, Россия, вероятно, прибегла бы к нападению раньше, если бы не стойкость украинского народа и Сил обороны Украины.

Сырский призвал европейские государства не полагаться на предположение, что Россия не решится на новую агрессию, а заранее укреплять обороноспособность и готовиться к возможному обострению ситуации.

Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью BBC.

Напомним, острая нехватка оружия и роботизированных систем в ВСУ стала причиной публичного конфликта между высшим военным командованием и привела к кадровым изменениям в Министерстве обороны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что у него были разногласия с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым по поводу финансирования армии и закупок вооружения. По его словам, часть закупок не соответствовала потребностям войск, определенным Генеральным штабом.

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