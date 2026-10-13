У Мукачеві чоловіка засудили до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство

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Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області призначив довічне позбавлення волі чоловікові, якого визнали винним у жорстокому вбивстві 21-річного Михайла. Судова справа тривала майже дев’ять років: за цей час рішення неодноразово переглядали, а матір загиблого продовжувала домагатися справедливості.

9 жовтня 2026 року у справі № 303/3133/18 суд призначив обвинуваченому найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Розгляд справи супроводжувався сотнями судових засідань і трьома касаційними переглядами у Верховному Суді.

У Doctor Law зазначили, що інтереси потерпілої сторони на вирішальному етапі розгляду справи в суді першої інстанції представляла команда адвокатського об’єднання на чолі з керівною партнеркою Катериною Чехуновою.

Трагедія сталася 5 січня 2018 року в під’їзді житлового будинку в Мукачеві. За обставинами, встановленими судом, нападник завдав молодому чоловікові щонайменше 21 колото-різаного удару в життєво важливі частини тіла.

Згідно з висновками судово-медичних експертів, усі ушкодження були прижиттєвими. Їхній характер свідчив про особливо тяжкі фізичні страждання та сильний біль. Михайло помер від крововтрати й важкого шоку.

Як пояснила Катерина Чехунова, причиною злочину стали ревнощі та неприйняття розриву стосунків із колишньою дівчиною, яка почала зустрічатися з Михайлом.

«Причиною розправи стали ревнощі та неприйняття розриву стосунків із колишньою дівчиною, яка почала зустрічатися з Михайлом. Обвинувачений тривалий час вистежував і переслідував пару: відстежував їхнє місце перебування, демонстративно грався ножем у закладах, де вони відпочивали, та під чужим іменем розшукував адресу хлопця», — розповіла адвокатка.

За її словами, до вбивства передували погрози розправою. Тіло 21-річного Михайла виявила його матір. Після загибелі єдиного сина жінка роками домагалася справедливого судового рішення.

Від моменту трагедії до ухвалення нового вироку минуло 8 років, 9 місяців і 4 дні. За цей час судові рішення неодноразово скасовували, а справу повертали на повторний розгляд.

Основні етапи судового процесу:

9 листопада 2018 року — суд уперше призначив обвинуваченому довічне позбавлення волі за пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

25 червня 2019 року — Львівський апеляційний суд скасував вирок і призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

Під час повторного розгляду Мукачівський суд призначив чоловікові 15 років позбавлення волі , перекваліфікувавши злочин як убивство без особливої жорстокості.

26 травня 2020 року — апеляційний суд залишив вирок про 15 років ув’язнення без змін.

5 листопада 2020 року — Верховний Суд скасував ухвалу Львівського апеляційного суду та направив справу на новий апеляційний розгляд.

2 червня 2021 року — Львівський апеляційний суд знову залишив вирок без змін.

У 2022 році — Верховний Суд удруге скасував рішення апеляційної інстанції через неповне дослідження доказів і порушення процесуальних норм та призначив новий апеляційний розгляд.

Через рік Львівський апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін.

У лютому 2024 року — Верховний Суд утретє скасував рішення. Причинами стали невиконання вказівок касаційного суду, неналежна оцінка доказів і порушення права на захист.

У квітні 2024 року — справу передали на новий розгляд до суду першої інстанції.

9 жовтня 2026 року — суд ухвалив вирок про довічне позбавлення волі.

Обґрунтовуючи вирок, суд зазначив, що щонайменше 21 ножовий удар у життєво важливі органи свідчить про свідомий вибір способу вбивства, який завдав потерпілому нестерпного прижиттєвого болю та особливих фізичних страждань.

Пом’якшувальних обставин суд не встановив. Обтяжувальною обставиною визнали тяжкі наслідки злочину. Суд також врахував, що обвинувачений не визнав своєї вини та не розкаявся.

На думку суду, призначене покарання є «справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень».

Цивільний позов матері загиблого задовольнили частково. Із засудженого постановили стягнути 34 106 гривень витрат на поховання та 2 мільйони гривень моральної шкоди. В інших вимогах суд відмовив.

Керівна партнерка адвокатського об’єднання Doctor Law Катерина Чехунова, яка протягом останнього року брала участь у справі, назвала ухвалене рішення справедливим.

«Протягом року ми на безоплатній основі їздили на кожне судове засідання й були присутні в залі. За цей час ми послідовно відстоювали позицію потерпілої на кожному етапі процесу. Ми отримали два наукові висновки: правовий — щодо кваліфікації вбивства як учиненого з особливою жорстокістю, та медичний — щодо фізичного болю і страждань, яких зазнав Михайло. Для нас важливо, що суд визнав ці висновки та встановлені ними факти», — зазначила вона.

У Doctor Law наголосили, що в разі оскарження вироку сторона потерпілої готова продовжувати боротьбу за справедливість. Сторона захисту засудженого також має можливість подати апеляцію.

Про перебіг резонансної справи та остаточний вирок розповіла команда юридичної компанії Doctor Law, яка представляла інтереси родини загиблого.

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