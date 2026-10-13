В Мукачево мужчину приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство

Мукачевский городской районный суд Закарпатской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, признанного виновным в жестоком убийстве 21-летнего Михаила. Судебное разбирательство длилось почти девять лет: за это время решение неоднократно пересматривалось, а мать погибшего продолжала добиваться справедливости.

9 октября 2026 года по делу № 303/3133/18 суд приговорил обвиняемого к самому суровому наказанию — пожизненному лишению свободы за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Рассмотрение дела сопровождалось сотнями судебных заседаний и тремя кассационными пересмотрами в Верховном Суде.

В Doctor Law отметили, что интересы потерпевшей стороны на решающем этапе рассмотрения дела в суде первой инстанции представляла команда адвокатского объединения во главе с управляющим партнером Екатериной Чехуновой.

Трагедия произошла 5 января 2018 года в подъезде жилого дома в Мукачево. По обстоятельствам, установленным судом, нападавший нанес молодому мужчине не менее 21 колото-резаного удара в жизненно важные части тела.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертов, все повреждения были нанесены при жизни. Их характер свидетельствовал об особо тяжких физических страданиях и сильной боли. Михаил скончался от кровопотери и тяжелого шока.

Как пояснила Екатерина Чехунова, причиной преступления стали ревность и неприятие разрыва отношений с бывшей девушкой, которая начала встречаться с Михаилом.

«Причиной расправы стали ревность и неприятие разрыва отношений с бывшей девушкой, которая начала встречаться с Михаилом. Обвиняемый долгое время выслеживал и преследовал пару: отслеживал их местонахождение, демонстративно играл с ножом в заведениях, где они отдыхали, и под чужим именем разыскивал адрес парня», — рассказала адвокат.

По её словам, убийству предшествовали угрозы расправы. Тело 21-летнего Михаила обнаружила его мать. После гибели единственного сына женщина годами добивалась справедливого судебного решения.

С момента трагедии до вынесения нового приговора прошло 8 лет, 9 месяцев и 4 дня. За это время судебные решения неоднократно отменялись, а дело возвращалось на повторное рассмотрение.

Основные этапы судебного процесса:

9 ноября 2018 года — суд впервые приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы по пункту 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

25 июня 2019 года — Львовский апелляционный суд отменил приговор и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В ходе повторного рассмотрения Мукачевский суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы , переквалифицировав преступление как убийство без особой жестокости.

26 мая 2020 года — апелляционный суд оставил приговор к 15 годам лишения свободы без изменений.

5 ноября 2020 года — Верховный Суд отменил постановление Львовского апелляционного суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

2 июня 2021 года — Львовский апелляционный суд вновь оставил приговор без изменений.

В 2022 году — Верховный Суд во второй раз отменил решение апелляционной инстанции из-за неполного изучения доказательств и нарушения процессуальных норм и назначил новое апелляционное рассмотрение.

Через год Львовский апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений.

В феврале 2024 года — Верховный Суд в третий раз отменил решение. Причинами стали невыполнение указаний кассационного суда, ненадлежащая оценка доказательств и нарушение права на защиту.

В апреле 2024 года — дело было передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

9 октября 2026 года — суд вынес приговор о пожизненном лишении свободы.

Обосновывая приговор, суд отметил, что по меньшей мере 21 ножевой удар в жизненно важные органы свидетельствует о сознательном выборе способа убийства, который причинил потерпевшему невыносимую боль при жизни и особые физические страдания.

Смягчающих обстоятельств суд не установил. Отягчающим обстоятельством признали тяжкие последствия преступления. Суд также учел, что обвиняемый не признал своей вины и не раскаялся.

По мнению суда, назначенное наказание является «справедливым, необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предотвращения совершения им новых уголовных правонарушений».

Гражданский иск матери погибшего удовлетворили частично. С осужденного постановили взыскать 34 106 гривен расходов на похороны и 2 миллиона гривен морального ущерба. В остальных требованиях суд отказал.

Руководящий партнер адвокатского объединения Doctor Law Екатерина Чехунова, которая в течение последнего года участвовала в деле, назвала принятое решение справедливым.

«В течение года мы на безвозмездной основе ездили на каждое судебное заседание и присутствовали в зале. За это время мы последовательно отстаивали позицию потерпевшей на каждом этапе процесса. Мы получили два экспертных заключения: юридическое — о квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью, и медицинское — о физической боли и страданиях, которые перенес Михаил. Для нас важно, что суд признал эти заключения и установленные ими факты», — отметила она.

В Doctor Law подчеркнули, что в случае обжалования приговора сторона потерпевшей готова продолжать борьбу за справедливость. Сторона защиты осужденного также имеет возможность подать апелляцию.

О ходе резонансного дела и окончательном приговоре рассказала команда юридической компании Doctor Law, которая представляла интересы семьи погибшего.

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