В Кировоградской области 52-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. После преступления девочка забеременела и в августе 2025 года родила. Суд также обязал осужденного выплатить потерпевшей 300 тысяч гривен в качестве моральной компенсации.

Согласно материалам дела, мужчина был знаком с семьёй девочки. Она вместе с матерью приходила к нему домой и помогала ухаживать за его малолетним ребёнком.

В ноябре 2024 года, когда девочка осталась с мужчиной наедине, он изнасиловал её, угрожая физическим насилием. По данным прокуратуры, мужчина знал, что потерпевшей всего 13 лет. Его отцовство подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, однако просил назначить ему более мягкое наказание. Суд счел его раскаяние формальным, поскольку мужчина пытался переложить ответственность за содеянное на девочку и ее мать.

Суд также учел последствия преступления для физического и психологического состояния ребенка, а также тот факт, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование.

Маловисковский районный суд признал мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней и назначил максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Кроме того, осужденного внесут в Единый реестр лиц, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

Источник: Кировоградская областная прокуратура

Напомним, в Винницкой области будут судить жителя Хмельницкого района, которого обвиняют в систематическом изнасиловании своей 14-летней падчерицы.

В Киеве пьяный мужчина напал на подростков.

В Хмельницкой области мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. В результате нападения один правоохранитель погиб, еще один получил ранения.

Читай нас в