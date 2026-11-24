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Президент України Володимир Зеленський 24 листопада провів селекторну нараду щодо ситуації в енергетичній системі країни. Міністр енергетики доповів про виконання домовленостей щодо збільшення генерації електроенергії та прискорення відновлення енергетичних об'єктів після російських атак.

За словами Зеленського, минулої ночі російські війська зосередили удари на Житомирській області, атакувавши інфраструктуру розподілу та передачі електроенергії. Водночас, як зазначив президент, система захисту спрацювала.

Окремо під час наради заслухали доповіді про ситуацію з електропостачанням у Дніпропетровській області, зокрема у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та інших містах і громадах.

«Провів селектор. Минулої ночі росіяни зосередились на ударах по Житомирщині – по інфраструктурі розподілу та передачі електрики. Захист спрацював. Були доповіді по ситуації на Дніпровщині – в Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та інших містах і громадах. З електрикою непросто, але залучені необхідні сили для відновлення. Важливо, щоб робота прискорилась. Вдячний усім, хто працює в Одесі та області, ремонтує мережі, забезпечує альтернативні шляхи постачання», – йдеться у повідомленні.

Президент також повідомив, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим оновив перелік потреб для захисту Запоріжжя від російських ударів.

Зеленський розраховує на залучення додаткових сил для посилення оборони міста.

Крім того, під час селектора міністр енергетики України доповів про реалізацію заходів, спрямованих на збільшення обсягів генерації електроенергії та скорочення термінів відновлення енергетичних об'єктів після російських атак.

Окрему доповідь представив міністр оборони України. Вона стосувалася застосування української далекобійної зброї та підготовки нових пакетів підтримки від міжнародних партнерів.

«Міністр енергетики України доповів про реалізацію тих кроків, про які ми домовились для збільшення генерації електрики та більш оперативних строків відновлення енергооб’єктів після російських ударів. Окремо була доповідь міністра оборони України про застосування нашої далекобійної зброї та підготовку нових пакетів підтримки від партнерів. Дякую всім, хто з Україною!», – додав президент.

Про це повідомив глава держави в соціальних мережах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів 13 листопада селекторну нараду з урядовцями, на якій обговорив ситуацію з поверненням світла до житлових будинків та підключення їх до опалення.

Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Про це повідомляє компанія на своїх інформаційних ресурсах.

Британська телерадіокомпанія BBC опублікувала репортаж з однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, яка зазнала прямого удару російської балістичної ракети.

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