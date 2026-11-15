Россия нанесла удар по Украине 132 дронами, зафиксированы попадания в 20 точках

В ночь на 15 ноября российские войска запустили по Украине 132 беспилотника различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 106 из них, в том числе 61 реактивный дрон. При этом в 20 точках были зафиксированы попадания, а несколько ударных беспилотников к утру все еще находились в воздушном пространстве страны.

По данным военных, российская атака началась в 18:00 в субботу, 14 ноября, и продолжалась всю ночь. Для нанесения ударов армия РФ задействовала 132 беспилотника. Среди них были ударные дроны Shahed, в том числе 78 реактивных, беспилотники «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Откуда запускали российские беспилотники

Запуски дронов были зафиксированы с нескольких направлений на территории России. Среди них — Брянск, Орел, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Также беспилотники запускали с временно оккупированных территорий Украины — из Гвардейского в Крыму и Донецка.

Как действовала украинская ПВО

Российскую атаку отражали различные подразделения Сил обороны Украины. К работе были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы. По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 воскресенья, 15 ноября, украинские защитники сбили или подавили 106 вражеских беспилотников. Среди уничтоженных целей были дроны Shahed, «Гербера» и аппараты других типов. Из них 61 беспилотник был реактивным.

В то же время полностью отразить атаку не удалось. В 20 точках зафиксированы попадания российских беспилотников. В Воздушных силах также сообщили, что на момент публикации несколько ударных дронов все еще находились в украинском воздушном пространстве. Боевые действия по ним продолжались. Таким образом, приведенные цифры являются предварительными: данные о количестве сбитых и подавленных целей могут уточняться после завершения работы противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными дронами, среди которых 61 реактивный. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство беспилотников, однако часть из них достигла целей.

В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Украину 117 ударными беспилотниками, из которых 80 удалось обезвредить силам противовоздушной обороны. Попадания вражеских целей зафиксировали в 24 точках.

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