俄罗斯宣布启动“英雄时代”人才计划的新一轮招募，克里姆林宫将该计划定位为参与对乌克兰战争人员的职业发展机会。 与此同时，该项目也是旨在鼓励俄罗斯人参军的宣传活动的一部分。

据现有信息显示，克里姆林宫在临时被占领土上的盖莱特们积极参与了该计划新阶段的宣传工作。他们呼吁当地居民提交申请参与该项目。

反虚假信息中心强调，此类举措具有宣传性质，会在俄罗斯军人中形成关于参战后前景的错误认知。

“此类项目是旨在鼓励人们加入俄罗斯军队的宣传秀。克里姆林宫向军人营造了一种错觉，即参与侵略战争是通往权力和职业发展的捷径。 与此同时，他们向平民强加了一个关于‘新精英’的神话——即退伍军人从前线归来后，似乎会进入政府办公室并解决所有问题。 实际上，关于“新精英”的论调不过是幌子：真正的控制权和权力仍掌握在克里姆林宫高层官僚手中，”该中心在帖文中写道。

因此，据该中心评估，克里姆林宫利用“英雄时代”节目，为参战者营造社会地位和职业晋升的假象，同时将实际的控制权牢牢掌握在现任俄罗斯权力高层手中。

乌克兰国家安全与国防委员会反虚假信息中心报道了这一情况。

俄罗斯公民越来越担心，独裁者弗拉基米尔·普京将在近期宣布全面动员，以继续对乌克兰的战争。

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