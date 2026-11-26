俄罗斯联邦在“匕首”空射弹道导弹的生产方面遇到了困难，因此越来越频繁地使用“伊斯坎德尔”弹道导弹。 与此同时，俄罗斯军队现已具备远程投射能力，其制导航空炸弹对乌克兰构成了重大威胁。

正如2004年至2020年间担任乌克兰武装部队海军参谋部副参谋长的预备役一级上尉安德烈·里日恩科所解释的，“金扎尔”导弹的生产可能受到精度问题、 以及用于发射该导弹的米格-31战机的结构和服役寿命问题。与此同时，敌方正在加大“伊斯坎德尔”导弹的生产力度。

“‘金贾尔’导弹在精度方面存在非常严重的问题。不仅设计上，生产上也是如此。我认为，正是这一内部问题导致其产量并不高。 目前他们正押注于‘伊斯坎德尔’导弹——年产量约800枚，此外还有巡航导弹。而‘匕首’导弹的产量则不尽如人意，”里日恩科表示。