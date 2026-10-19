Nocny atak balistyczny zniszczył centrum danych Datagroup w Kijowie

W wyniku nocnego ataku balistycznego ze strony Federacji Rosyjskiej, który miał miejsce 19 października, sprzęt i infrastruktura jednego z centrów danych firmy „Datagroup” uległy całkowitemu zniszczeniu. Przywrócenie jego działania nie jest możliwe, jednak klienci są nadal obsługiwani za pośrednictwem lokalizacji zapasowych.

Informację tę podała firma „Datagroup”.

Według informacji operatora, w wyniku uderzenia centrum danych doznało krytycznych uszkodzeń, które uniemożliwiają jego dalszą eksploatację. Jednocześnie pracownicy firmy nie odnieśli żadnych obrażeń.

W „Datagrup” podkreślono, że nadal świadczy się usługi klientom z wykorzystaniem infrastruktury rezerwowej. Firma nie podała innych szczegółów dotyczących skutków ataku i ewentualnego wpływu na działanie usług.

Dodajmy, że w Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

Stany Zjednoczone po raz kolejny nie ostrzegły Ukrainy przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów.

Kijów zwiększy liczbę autobusów z powodu uszkodzeń infrastruktury metra.

Przypomnijmy, że po ataku Rosji na Kijów uszkodzona została naziemna stacja metra oraz tory; są ofiary.

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