20 listopada Europejska Służba Działań Zewnętrznych wezwała tymczasowego pełnomocnika ds. Rosji w związku z uszkodzeniami ambasad państw Unii Europejskiej w Kijowie spowodowanymi rosyjskimi atakami. Podczas spotkania podkreślono rosyjskiemu dyplomacie, że ataki na placówki dyplomatyczne są niedopuszczalne.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych wezwała rosyjskiego dyplomatę po tym, jak w zeszłym tygodniu rosyjskie ataki spowodowały zniszczenia w ambasadach państw UE w Kijowie.

„Z przyjemnością przekazuję Państwu aktualne informacje dotyczące wezwania rosyjskiego tymczasowego pełnomocnika ds. dyplomatycznych. Tak, został on wezwany na spotkanie w piątek. Odbyło się to na poziomie technicznym w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych” – poinformował Vigand, odpowiadając na pytanie korespondentki „Europejskiej Prawdy”.

„Poruszyliśmy kwestię zniszczeń (ambasad) w Kijowie. Stwierdzono, że zgodnie z prawem międzynarodowym wszelkie ataki na placówki dyplomatyczne są niedopuszczalne, ponieważ… podlegają one ochronie prawa międzynarodowego” – dodał rzecznik.

Christian Wigand podkreślił, że UE „będzie nadal zwiększać pomoc dla Ukrainy i wywierać presję na Rosję”.

Źródło: rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand w odpowiedzi na pytanie korespondentki „Europejskiej Prawdy” w Brukseli 23 listopada

Szwecja wezwała ambasadora Rosji w związku z uszkodzeniami ambasad w Kijowie.

Szwecja wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z atakami na Ukrainę.

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