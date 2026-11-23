20 ноября Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного в делах России в связи с повреждением посольств стран Евросоюза в Киеве в результате российских ударов. В ходе встречи российскому дипломату было подчеркнуто, что атаки на дипломатические учреждения являются недопустимыми.

Европейская служба внешних действий вызвала российского дипломата после того, как на прошлой неделе посольства стран ЕС в Киеве были повреждены в результате российских атак.

«Рад предоставить вам обновленную информацию о вызове российского временного поверенного в делах. Да, его вызвали на встречу в пятницу. Это произошло на техническом уровне в Европейской службе внешних действий», — сообщил Виганд, отвечая на вопрос корреспондентки «Европейской правды».

«Мы подняли вопрос о повреждениях (посольств) в Киеве. Было заявлено, что в соответствии с международным правом любые нападения на дипломатические учреждения являются неприемлемыми, поскольку… они находятся под защитой международного права», — добавил пресс-секретарь.

Кристиан Виганд подчеркнул, что ЕС «и в дальнейшем будет увеличивать помощь Украине и оказывать давление на Россию».

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд в ответе на вопрос корреспондентки «Европейской правды» в Брюсселе 23 ноября

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