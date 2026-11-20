У Збройних силах України розпочалася щорічна вакцинація проти грипу. Насамперед щеплення пропонуватимуть військовим, які проходять підготовку в навчальних центрах, а також медичному персоналу. Вакцинуватися можна добровільно — за власним бажанням.

Про початок кампанії повідомило Міністерство оборони України. Для вакцинації до навчальних центрів виїжджатимуть мобільні бригади Медичних сил ЗСУ. Графіки таких виїздів узгоджуватимуть окремо для кожного центру. Враховуватимуть розклад навчання, готовність військовослужбовців зробити щеплення, безпекову ситуацію та кількість вакцин, які є на складах у конкретному регіоні.

У Міноборони наголошують, що вакцинація буде добровільною. Тобто військовослужбовці самі вирішуватимуть, чи робити щеплення проти грипу. Крім того, відомство разом із Командуванням Медичних сил і Генеральним штабом працює над покращенням умов для військових, які хворіють на інфекційні захворювання. Зокрема, йдеться про ізолятори в навчальних центрах.

Наразі опрацьовують можливість облаштувати для таких приміщень додатковий захист або перенести їх у безпечніші місця. Це потрібно, щоб під час повітряної тривоги інфекційні хворі не були змушені перебувати в одному укритті зі здоровими військовослужбовцями. Ще один напрям роботи — впровадження телемедицини. У медичних підрозділах навчальних центрів планують розгорнути спеціальні телемедичні комплекси, а медиків підготувати до роботи з ними. Так військові медики зможуть використовувати додаткові можливості для консультацій і надання допомоги.

Водночас зробити щеплення від грипу можна не лише в навчальному центрі. Військовослужбовці, які служать в інших підрозділах, можуть звернутися до свого медика та дізнатися про можливість вакцинації. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Вакцинація належить до найбезпечніших медичних процедур. Водночас розуміння можливих реакцій організму після щеплення допомагає людям зменшити тривогу та почуватися більш упевнено.

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