На військове кладовище на Київщині виділили ще 879 мільйонів гривень

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13 жовтня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» уклала новий договір на 879 млн грн із консорціумом «Білдінг Юа», який третій рік будує меморіальне кладовище в Гатненській громаді на Київщині. Контракт стосується не нового етапу робіт, а першої черги будівництва, зокрема першого та другого пускових комплексів.

Замовник пояснив, чому обрав консорціум «Білдінг Юа» без проведення відкритого тендеру. З серпня 2024 року цей підрядник уже виконує основний договір на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища загальною вартістю 1,75 млрд грн.

За твердженням державної установи, під час реалізації проєкту виникла потреба в додаткових будівельних роботах, яких не передбачала початкова документація. Замовник пояснив це непередбачуваними обставинами, через які такі роботи стали необхідними для продовження будівництва.

«Додаткові роботи технічно, технологічно та економічно пов’язані з основним договором і мають виконуватись одночасно та послідовно», – наголосила державна установа «Національне військове меморіальне кладовище».

У вересні 2026 року проєкт будівництва військового кладовища скоригували. Після цього сформували експертний звіт, а Міністерство у справах ветеранів видало наказ, яким затвердило проєктну документацію для фінансування додаткових робіт на суму 879 млн грн.

Водночас залишається незрозумілим, які саме роботи потребують такого значного фінансування. У супровідній документації закупівлі, яку оприлюднив замовник, подробиць про їхній перелік немає.

Відомо лише, що завершити додаткові роботи планують до кінця 2027 року. Також оприлюднено календарний план фінансування, згідно з яким уже протягом жовтня–грудня 2026 року консорціум «Білдінг Юа» має освоїти 685 млн грн із передбачених 879 млн грн. Нове фінансування привертає увагу й з огляду на кошти, які раніше вже спрямували на будівництво військового кладовища.

За даними державного вебпорталу Spending, протягом 2024–2026 років на першу чергу будівництва Національного військового меморіального кладовища витратили понад 800 млн грн. Усі кошти, зокрема авансові платежі, надійшли на рахунок консорціуму «Білдінг Юа».

При цьому у 2026 році бюджетні видатки на будівництво військового цвинтаря суттєво скоротилися порівняно з попередніми двома роками. Найбільший платіж у розмірі 17,51 млн грн здійснили в середині липня.

Ще в червні підрядник звернувся до замовника зі скаргою на незадовільні темпи будівництва. У консорціумі «Білдінг Юа» заявили, що затримки виникли не з його вини.

Серед перешкод підрядник назвав несприятливі погодні умови, перебої з електропостачанням, а також систематичне перешкоджання виконанню робіт з боку фізичних осіб.

Джерело: розслідування Главкома

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