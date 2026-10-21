На Закарпатті судитимуть ексголову ВЛК, у якого вилучили понад 11 млн грн

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На Закарпатті до суду скерували справу 61-річного колишнього голови військово-лікарської комісії при районному ТЦК та СП. Під час слідчих дій у нього вилучили понад 11 млн грн готівкою.

За даними слідства, він вимагав 6 тисяч доларів США за сприяння в отриманні висновку про обмежену придатність до військової служби без належного медичного обстеження.

Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди.

Встановлено, що експосадовець обіцяв використати раніше видані медичні документи та забезпечити формальне підтвердження діагнозів, необхідних для рішення ВЛК.

У квітні 2026 року правоохоронці задокументували передачу частини обумовленої суми. Після оформлення медичного висновку та передачі документів до ТЦК та СП голову комісії затримали.

Під час обшуку в його помешканні виявили готівку в чотирьох валютах: понад 240 тисяч доларів США, більш як 3 тисячі євро, майже 1,3 мільйона угорських форинтів та понад 260 тисяч гривень. Загальна сума вилученого в гривневому еквіваленті перевищила 11 мільйонів гривень готівки.

У червні за клопотанням прокурорів суд передав ці кошти в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. На обвинуваченого майно накладено арешт, а сам він перебуває під вартою.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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