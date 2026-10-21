W Zakarpaciu skierowano do sądu sprawę 61-letniego byłego przewodniczącego komisji wojskowo-lekarskiej przy rejonowym Centrum Rekrutacji i Służby Wojskowej. Podczas czynności śledczych zabezpieczono u niego ponad 11 mln hrywien w gotówce.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa żądał on 6 tysięcy dolarów amerykańskich za pomoc w uzyskaniu orzeczenia o ograniczonej zdolności do służby wojskowej bez przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich.

Prokuratorzy Zakarpackiej Prokuratury Specjalistycznej ds. Obrony Regionu Zachodniego skierowali do sądu akt oskarżenia pod zarzutem uzyskania nielegalnej korzyści.

Ustalono, że były urzędnik obiecał wykorzystać wcześniej wydane dokumenty medyczne oraz zapewnić formalne potwierdzenie diagnoz niezbędnych do wydania decyzji przez Komisję Lekarską.

W kwietniu 2026 roku funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali przekazanie części uzgodnionej kwoty. Po sporządzeniu orzeczenia lekarskiego i przekazaniu dokumentów do TCC oraz SP przewodniczący komisji został zatrzymany.

Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono gotówkę w czterech walutach: ponad 240 tysięcy dolarów amerykańskich, ponad 3 tysiące euro, prawie 1,3 miliona forintów węgierskich oraz ponad 260 tysięcy hrywien. Łączna kwota skonfiskowanych środków w przeliczeniu na hrywny przekroczyła 11 milionów hrywien w gotówce.

W czerwcu, na wniosek prokuratorów, sąd przekazał te środki pod zarząd Agencji ds. Poszukiwania i Zarządzania Aktywami. Na majątek oskarżonego nałożono zajęcie, a on sam przebywa w areszcie.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Tymczasem organy antykorupcyjne sprawdzają majątek pracownika Odeskiego Okręgowego Centrum Kontroli Transportu (TCC) Maksima Anisimowa.

W Odessie siedmiu pracowników TCC zostało skazanych na rzeczywiste kary pozbawienia wolności za stosowanie przemocy.

W Ternopilu mężczyzna obiecał usunąć osobę podlegającą obowiązkowi służby wojskowej z listy osób poszukiwanych przez TCC za 6 tysięcy dolarów.

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