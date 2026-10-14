В Одесі сімох працівників ТЦК засудили до реальних термінів за насильство
Приморський районний суд Одеси визнав дев’ятьох працівників районного ТЦК та СП винними у незаконному утриманні чоловіків і застосуванні насильства під час мобілізаційних заходів.
Семеро отримали реальні терміни ув’язнення — від 5 років і 1 місяця до 7 років і 1 місяця.
За даними ДБР, у червні 2026 року правоохоронці викрили групу працівників ТЦК, які організували незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях центру комплектування.
Потерпілих били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження.
Джерело: ДБР
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