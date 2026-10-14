В Одессе семерых сотрудников ТЦК приговорили к реальным срокам за насилие

Приморский районный суд Одессы признал девять сотрудников районного ТЦК и СП виновными в незаконном удержании мужчин и применении насилия в ходе мобилизационных мероприятий.

Семеро получили реальные сроки лишения свободы — от 5 лет и 1 месяца до 7 лет и 1 месяца.

По данным ГБР, в июне 2026 года правоохранители разоблачили группу сотрудников ТЦК, которые организовали незаконную доставку и удержание мужчин в помещениях центра комплектования.

Потерпевших избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Следователи зафиксировали многочисленные факты жестокого обращения.

Источник: ГБР

В Хмельницкой области женщина присвоила почти 8 тысяч евро своей дочери.

Поддельные счета за электроэнергию: как не попасться на уловку мошенников.

Мошенники запугали 13-летнюю дочь военного и выманили у неё 54 тысячи долларов.