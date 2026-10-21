在扎卡尔帕蒂地区，一名被查获超过1100万格里夫纳的前医疗鉴定委员会主席将接受审判

在喀尔巴阡地区，一名61岁的前区级征兵委员会及社会服务处军事医疗委员会主任的案件已被移送法院审理。在调查过程中，警方从其处查获了超过1100万格里夫纳的现金。

据调查显示，他以协助在未进行适当体检的情况下获得“服兵役能力受限”的鉴定结论为由，索要6,000美元。

西区喀尔巴阡山国防专项检察院的检察官已就其涉嫌收受非法利益一案向法院提交了起诉书。

调查证实，该前官员曾承诺利用此前签发的医疗文件，并确保获得军事医疗委员会（VLK）作出决定所需的诊断结果的正式确认。

2026年4月，执法人员记录下了部分约定款项的交付过程。在医疗鉴定报告出具并向地区医疗中心和特别委员会移交文件后，该委员会主席被拘留。

在其住所搜查时，查获了四种货币的现金：超过24万美元、3000多欧元、近130万匈牙利福林以及26万多格里夫纳。 按格里夫纳折算，查获现金总额超过1100万格里夫纳。

6月，应检察官请求，法院将这笔资金移交资产追查与管理署管理。被告的财产已被查封，其本人目前处于羁押状态。

来源：总检察长办公室

与此同时，反腐败部门正在核查敖德萨州交通控制中心（TCK）员工马克西姆·阿尼西莫夫的财产状况。

在敖德萨，七名征兵中心工作人员因施暴被判处有期徒刑。

在特尔诺皮尔，一名男子承诺以6000美元的价格将一名应征入伍者从交通警察中心的通缉名单中移除。

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