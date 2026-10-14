Виктор Ющенко написал Трампу открытое письмо по поводу торговли российским дизельным топливом

Третий президент Украины Виктор Ющенко написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором раскритиковал торговлю российским дизельным топливом и напомнил Вашингтону об обязательствах перед Украиной в рамках Будапештского меморандума.

В обращении третий президент Украины подчеркнул, что торговля с Россией во время полномасштабной войны помогает финансировать её военную машину. Он также раскритиковал призывы к Украине прекратить борьбу и попытки указывать украинцам, как им жить.

«Выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине «остановиться», наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда даётся зелёный свет на торговлю российским дизелем.

Каждый доллар от этого дизеля — это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома.

Торговать с агрессором во время такой бойни — значит подпитывать его военную машину», — написал Ющенко.

В своём письме Виктор Ющенко также вспомнил события более чем тридцатилетней давности, когда распадался Советский Союз. Он напомнил, что после обретения независимости Украина обладала третьим по величине ядерным потенциалом в мире, однако добровольно отказалась от ядерного оружия, рассчитывая на международные гарантии безопасности.

«Мы добровольно отказались от этого оружия ради мира на планете, поверив словам и подписям великих держав», — отметил третий президент Украины.

Ющенко отдельно подчеркнул роль Соединенных Штатов в подписании Будапештского меморандума 1994 года. По его словам, документ предусматривал гарантии безопасности, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

«В 1994 году США вместе с партнерами подписали Будапештский меморандум, предоставив Украине официальные гарантии безопасности, суверенитета и неприкосновенности наших границ.

Америка взяла на себя моральное и юридическое обязательство быть нашим щитом и защитником. Разве можно сегодня, когда на нас напал подлый враг, забыть о подписи Великой Америки под этим документом»? — написал Ющенко.

Таким образом, Виктор Ющенко призвал Дональда Трампа учитывать обязательства США перед Украиной и последствия торговли российскими энергоносителями во время войны.

Об этом Ющенко написал на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива не связана с позицией Москвы на переговорах о завершении войны против Украины.

Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией, однако предложенные условия могут ограничить возможности Киева наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, не обеспечив надлежащей защиты украинских электростанций. О таких рисках предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

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