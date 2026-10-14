Директор «Киевводфонда» заверил, что вода в бюветах столицы лучше бутилированной

Качество воды в киевских бюветах регулярно проверяют специалисты профильных предприятий и государственных служб. В случае выявления превышений норм работу бювета приостанавливают, а воду дополнительно очищают и дезинфицируют.

Об этом рассказал директор СВКП «Киевводфонд» Юрий Ковтун 14 октября во время заседания Общественного совета при Киевской городской государственной администрации.

По его словам, предприятие самостоятельно проводит лабораторные исследования воды по установленному графику. Кроме того, проверки осуществляют Госпродпотребслужба и Министерство здравоохранения. Они могут отбирать пробы без предварительного уведомления предприятия, а в случае выявления превышений информируют об этом ответственных специалистов.

Как пояснил Ковтун, если результаты анализов свидетельствуют о несоответствии воды установленным нормам, её подачу приостанавливают. После этого проводят дезинфекцию, корректируют процесс доочистки и повторно проверяют качество воды. Работу бювета возобновляют только после того, как результаты анализов соответствуют требованиям.

В то же время вкус воды может отличаться в зависимости от её природных свойств. По словам директора «Киевводфонда», это не обязательно свидетельствует о нарушении показателей качества.

«И она в любом случае, даже с вкусом, который может вам не очень нравиться, все равно, на мой личный взгляд, лучше бутилированной. Ну, она природная», — отметил Ковтун.

Об этом сообщает UA.News.

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