Okupanci ponad 40 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski; ranny został cywil

W ciągu dnia 9 listopada rosyjskie siły okupacyjne ponad 40 razy zaatakowały trzy rejon w obwodzie dniepropetrowskim, wykorzystując drony i artylerię. W wyniku ostrzału w rejonie nikopolskim 68-letni mężczyzna odniósł obrażenia średniej ciężkości i został przewieziony do szpitala.

W regionie uszkodzono placówkę edukacyjną, samochód, domy prywatne, obiekty infrastruktury, a także magazyny i ładowarkę w rejonie Synielnikowskim, gdzie wybuchł pożar.

„Jedna osoba odniosła obrażenia. Wróg ponad 40 razy zaatakował trzy rejony za pomocą dronów i artylerii” – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanzha.

Źródło — Ołeksandr Hanzha na Telegramie.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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