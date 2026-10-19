Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 18 października rozmawiał z amerykańskimi urzędnikami Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Kontakty odbyły się w atmosferze napięcia po wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa na temat wojny prowadzonej przez państwo-agresora Rosję przeciwko Ukrainie, podaje The Hindu.

Wypowiedź Trumpa

Trump oświadczył, że prowadzi rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą i osiąga znaczne postępy. Jednocześnie prezydent USA twierdził, że Zełenski nie chce zakończenia wojny.

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Według publikacji Zełenski rozmawiał z Witkoffem i Kushnerem, próbując złagodzić napięcie. W materiale nazwano ich wysokimi rangą amerykańskimi wysłannikami.

Ataki na obiekty energetyczne

Tego samego dnia Ukraina i Rosja atakowały wzajemnie swoje obiekty energetyczne. Moskwa pozbawiła tysiące osób dostępu do energii elektrycznej, a Kijów przeprowadził największy od początku wojny w 2022 roku atak dronów na Petersburg.

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