Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября поговорил с американскими чиновниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Контакты состоялись на фоне напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа о войне, которую государство-агрессор Россия ведет против Украины, сообщает The Hindu.

Заявление Трампа

Трамп заявил, что ведет переговоры о мире между Россией и Украиной и достигает значительного прогресса. В то же время президент США утверждал, что Зеленский не хочет завершения войны.

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По данным издания, Зеленский общался с Уиткоффом и Кушнером, пытаясь ослабить напряженность. В материале их назвали высокопоставленными американскими посланниками.

Удары по энергетическим объектам

В тот же день Украина и Россия наносили удары по энергетическим объектам друг друга. Москва оставила тысячи людей без электроснабжения, а Киев осуществил крупнейшую с начала войны в 2022 году атаку дронами на Санкт-Петербург.

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