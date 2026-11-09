На Вінниччині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 17-річної доньки

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За процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури 41-річному жителю Вінницького району оголосили підозру у зґвалтуванні власної 17-річної доньки. Батьки дівчини розлучені та проживають окремо.

За матеріалами слідства, у день злочину неповнолітня залишилася ночувати у квартирі бабусі, де також мешкає її батько та ще троє членів родини.

Оскільки окремих спальних місць не вистачало, дівчина змушена була ночувати в одній кімнаті з батьком. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та посеред ночі зґвалтував доньку. Коли дівчина намагалася чинити опір і кликати на допомогу, він застосовував фізичну силу, щоб придушити її спротив.

Вранці потерпіла розповіла про пережите бабусі, а та повідомила правоохоронців.

Чоловіка було затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

З’ясовуються всі обставини злочину, зокрема призначено експертизи та допитуються свідки, які були у помешканні на той момент.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

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