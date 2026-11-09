NABU i SAP zakończyły dochodzenie przedprocesowe w sprawie sprzeniewierzenia środków państwowych, które zostały przeznaczone na opłacenie energii elektrycznej w ramach „zielonej” taryfy na okupowanej części obwodu zaporoskiego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2019–2020 były deputowany Rady Obwodowej w Doniecku, który później został zastępcą szefa Biura Prezydenta i członkiem rady nadzorczej „Naftogazu”, wraz z bratem przejął kontrolę nad przedsiębiorstwami posiadającymi elektrownie słoneczne o łącznej mocy około 60 MW.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji elektrownie znalazły się na terytorium okupowanym, utraciły połączenie z ukraińską siecią energetyczną, uległy uszkodzeniom, a personel został ewakuowany. Mimo to przedsiębiorstwa pozostające pod ich kontrolą nadal zgłaszały produkcję energii elektrycznej i otrzymywały za nią państwowe wypłaty.

Śledztwo wskazuje, że w sprawozdaniach podawano nieprawdziwe dane dotyczące wielkości wytwarzania energii oraz gotowości elektrowni, w szczególności w okresie całkowitego braku zasilania. Otrzymane środki były następnie wyprowadzane za pośrednictwem powiązanych spółek.

Według szacunków śledczych straty poniesione przez państwo wyniosły 141,3 mln hrywien.

Źródło: NABU, SAP

Z Polski do Ukrainy ekstradowano właściciela prywatnej elektrowni słonecznej, którego podejrzewa się o nielegalne uzyskanie prawie 1,3 mln hrywien za energię elektryczną, która w rzeczywistości nie została wyprodukowana.

Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy nr 9381, który przewiduje przeznaczenie około 10 miliardów hrywien otrzymanych przez NEC „Ukrenergo” na spłatę zadłużenia na rynku energii elektrycznej.

25 czerwca przedsiębiorstwo państwowe „Gwarantowany nabywca” wypłaciło producentom energii ze źródeł odnawialnych 1,059 mld hrywien za 20 dni czerwca 2024 roku.

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