乌克兰国家反腐败局（NABU）已完成针对“绿色电价”项目中1.41亿格里夫纳被侵占一案的调查

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已完成针对挪用原定用于支付扎波罗热州被占领地区“绿色”电价的国有资金一案的庭前调查。

据调查显示，2019年至2020年间，一名曾任顿涅茨克州议会议员、后任总统办公室副主任兼“乌克兰国家石油天然气公司”（Naftogaz）监事会成员的人士， 与兄弟二人共同控制了拥有总装机容量约60兆瓦太阳能电站的企业。

全面入侵开始后，这些电站位于被占领土上，与乌克兰电网失去连接，遭受了损坏，工作人员也被疏散。 尽管如此，这些受控企业仍继续上报发电量并因此获得国家补贴。

调查称，这些企业在报告中虚报了发电量及电站运行状态，特别是在完全断电期间。所得款项随后通过关联公司被转移出去。

据调查方估算，此举给国家造成了1.413亿格里夫纳的损失。

来源：乌克兰国家反腐败局（NABU）、特别反腐败检察署（SAP）

一名私人太阳能电站所有者从波兰被引渡回乌克兰，他涉嫌通过虚报实际上并未生产的电力，非法获取近130万格里夫纳。

乌克兰最高拉达通过了第9381号法案，该法案规定将乌克兰国家电力公司（NEC“Ukrenergo”）获得的约100亿格里夫纳用于偿还电力市场的债务。

6月25日，国有企业“保证买家”向可再生能源生产商支付了10.59亿格里夫纳，用于结算2024年6月前20天的款项。

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