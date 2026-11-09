НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о незаконном присвоении государственных средств, выделенных на оплату электроэнергии по «зеленому» тарифу в оккупированной части Запорожской области.

По данным следствия, в 2019–2020 годах бывший депутат Донецкого облсовета, который впоследствии стал заместителем руководителя Офиса президента и членом наблюдательного совета «Нафтогаза», вместе с братом установил контроль над предприятиями, владевшими солнечными электростанциями общей мощностью около 60 МВт.

После начала полномасштабного вторжения станции оказались на оккупированной территории, потеряли связь с украинской энергосистемой, получили повреждения, а персонал был эвакуирован. Несмотря на это, подконтрольные предприятия продолжали отчитываться о производстве электроэнергии и получать за неё государственные выплаты.

Следствие утверждает, что в отчетности указывались ложные данные об объемах генерации и готовности станций, в частности во время полного отключения электроэнергии. Полученные деньги в дальнейшем выводились через связанные компании.

По оценке следствия, государству был нанесён ущерб в размере 141,3 млн грн.

Источник: НАБУ, САП

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