W obwodzie rówieńskim trzy osoby, w tym dwoje dzieci, uległy zatruciu tlenkiem węgla

Do zdarzenia doszło 8 listopada w mieszkaniu w wieżowcu w Dubnie. Wśród poszkodowanych znalazło się dwoje nieletnich urodzonych w 2011 i 2016 roku.

Wszyscy trzej, w stanie średniej ciężkości, zostali hospitalizowani na oddziale intensywnej terapii szpitala miejskiego w Dubnie.

Według wstępnych danych przyczyną zatrucia było nieprzestrzeganie zasad eksploatacji kotła gazowego. Obecnie poszkodowani pozostają pod opieką lekarzy.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza obwodu rówieńskiego

W nocy z 21 na 22 stycznia w obwodzie kijowskim sześć osób uległo zatruciu tlenkiem węgla w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas ogrzewania mieszkania i korzystania z generatora.

W rejonie Buczany, w domu szeregowym we wsi Bilohorodka, znaleziono martwe małżeństwo i ich 11-letnią córkę, a 4-letniego chłopca hospitalizowano w stanie krytycznym.

W nocy z 9 na 10 stycznia w rejonie galickim we Lwowie, w mieszkaniu przy ulicy Księcia Romana, dziewięć osób uległo zatruciu tlenkiem węgla. Wśród nich było pięcioro dzieci.

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