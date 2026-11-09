В Ровенской области три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом

Инцидент произошел 8 ноября в квартире многоэтажного дома в Дубне. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних 2011 и 2016 годов рождения.

Все трое в состоянии средней тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение Дубенской городской больницы.

По предварительным данным, причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации газового котла. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Источник: ГСЧС Ровенской области

В ночь на 22 января в Киевской области шесть человек получили отравление угарным газом из-за нарушения правил безопасности при обогреве жилья и использовании генератора.

В Бучанском районе в таунхаусе в селе Белогородка были найдены мертвыми супруги и их 11-летняя дочь, а четырехлетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ночь на 10 января в Галицком районе Львова в квартире на улице Князя Романа девять человек отравились угарным газом. Среди них — пятеро детей.

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