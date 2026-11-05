Wideo: W Ternopilu wszczęto postępowanie karne przeciwko mężczyźnie, który strzelał w sklepie

Policja wszczęła postępowanie karne wobec mężczyzny, który otworzył ogień w sklepie w Ternopilu. Śledczy zakwalifikowali jego czyny jako bezprawne pozbawienie wolności oraz groźbę lub użycie przemocy wobec funkcjonariusza organów ścigania.

Rozstrzyga się kwestia postawienia podejrzanemu zarzutów oraz zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 5 listopada, około godziny 11:00. Na specjalną linię 102 wpłynęło zgłoszenie, że do sklepu przy bulwarze Danyla Galickiego w Ternopilu wszedł uzbrojony mężczyzna i zaczął grozić ludziom. Niedługo potem z lokalu rozległy się strzały.

W mieście ogłoszono specjalną operację policyjną. Na miejsce zdarzenia szybko przybyli funkcjonariusze organów ścigania oraz przedstawiciele odpowiednich służb.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przetrzymywał ludzi w sklepie jako zakładników. Podczas negocjacji policjantom udało się odwrócić uwagę sprawcy, co wykorzystali ludzie i wybiegli z lokalu przez wyjście służbowe.

W tym czasie sprawca zdetonował przedmiot przypominający granat i zaczął chaotycznie strzelać.

Dzięki zgranym działaniom funkcjonariuszy jednostki specjalnej KORD uzbrojonego sprawcę zatrzymano. Okazał się nim 53-letni mieszkaniec Ternopola. Skonfiskowano mu przedmiot przypominający pistolet oraz nóż myśliwski.

W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Jak się okazało, podejrzany był pod wpływem alkoholu.

Śledczy ustalili, że na krótko przed zdarzeniem zatrzymany pojawił się już wcześniej w sklepie, zachowywał się agresywnie i wszczął kłótnię z pracownikami. Następnie opuścił sklep, ale wkrótce powrócił, mając przy sobie broń.

Osobę tę zatrzymano na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego.

Informacje dotyczące tego zdarzenia zostały wpisane do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych na podstawie art. 146 ust. 2 (bezprawne pozbawienie wolności) oraz art. 345 ust. 1 (groźba lub przemoc wobec funkcjonariusza organów ścigania) Kodeksu Karnego Ukrainy. W trakcie postępowania przygotowawczego działania podejrzanego zostaną ostatecznie zakwalifikowane pod względem prawnym. undefined Informację tę przekazała policja obwodu tarnopolskiego. Przypomnijmy, że w Ternopilu uzbrojony mężczyzna zamknął kierowniczkę sklepu w gabinecie i otworzył ogień. Strzelanina w centrum handlowym w dzielnicy Pechersk: podejrzanego zatrzymano bez możliwości zwolnienia za kaucją. Podejrzanemu o strzelaninę w dzielnicy Swiatoszyńskiej w Kijowie postawiono zarzuty. W obwodzie żytomierskim doszło do strzelaniny między żołnierzem a lokalnym mieszkańcem (wideo).

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