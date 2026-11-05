视频：特尔诺皮尔市对一名在商店内开枪的男子立案侦查

警方已针对在特尔诺皮尔一家商店内开枪的男子立案侦查。调查人员将其行为定性为非法剥夺他人人身自由，以及对执法人员实施威胁或暴力。

目前正在商讨向涉案人员告知嫌疑情况并对其采取预防措施的事宜。

该事件发生于11月5日（星期二）上午11时左右。 102专线接到报警称，一名持械男子进入特尔诺皮尔市达尼洛·加利茨基大道上的一家商店，并开始威胁人群。随后，该商铺内传出了枪声。

该市随即宣布启动特别警务行动。执法人员及相关部门代表迅速赶赴现场。

执法人员查明，该男子在商店内劫持了人质。在谈判过程中，警察成功转移了嫌犯的注意力，人们趁机通过后门逃离了现场。

此时，涉案男子引爆了一个类似手榴弹的物品，并开始胡乱开枪。

得益于“KORD”特种部队的协同行动，这名持械犯罪嫌疑人被成功制服。经查，该男子系一名53岁的特尔诺皮尔市居民。警方从其身上缴获了一件类似手枪的物品及一把猎刀。

此次事件中无人受伤。经查，涉案人员当时处于醉酒状态。

警方调查人员查明，在事件发生前不久，该嫌疑人曾进入该商铺，行为咄咄逼人，并与店员发生冲突。随后他离开了商铺，但不久后又带着武器返回。

涉案人员已依据《刑事诉讼法》第208条被拘留。

该案相关信息已依据《乌克兰刑法典》第146条第2款（非法剥夺人身自由）及第345条第1款 （对执法机关工作人员进行威胁或施暴）的条款，已录入《乌克兰刑法典》。在审前调查过程中，将对涉案人员的行径作出最终的法律定性。 undefined 此消息由特尔诺皮尔州警方发布。 回顾此前报道，在特尔诺皮尔市，一名持枪男子将商店经理反锁在办公室内并开枪射击。 佩切尔斯基购物中心枪击案：嫌疑人被羁押，不得保释。 基辅斯维亚托申斯基区枪击案嫌疑人已收到犯罪嫌疑通知。 日托米尔州发生军人与当地居民之间的枪战（视频）。

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