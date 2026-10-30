图片：利沃夫至卢茨克公路上发生了一起致命交通事故

10月30日，在利沃夫—卢茨克公路上发生了一起交通事故，造成1人死亡，另有9人受伤。该路段交通受阻。

10月30日星期五，在利沃夫州谢普蒂茨基区巴比奇村与西莱茨村之间的“利沃夫—卢茨克”公路上，两辆汽车发生碰撞。 事故造成一人死亡，另有九人受伤。利沃夫州警方通报了这一情况。

据执法部门初步调查，事故涉及一辆标致（Peugeot）轻型货车和一辆丰田（Toyota）轿车。事故导致71岁的标致轻型货车司机死亡。 另有9人受伤，其中包括一名17岁的未成年人。医护人员正在确认伤者的具体伤情，执法部门则在核实他们的身份信息。

执法人员正在事故现场开展工作。该路段交通受阻，警方正在进行交通疏导。

针对此次交通事故，调查人员已依据《乌克兰刑法典》第286条第2款（驾驶机动车人员违反道路交通安全规则或交通工具操作规则）启动刑事诉讼程序。执法部门正在查明事故经过。

来源：利沃夫州警察局

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