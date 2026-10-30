Фото: На трассе Львов–Луцк произошло ДТП со смертельным исходом

30 октября на автодороге Львов–Луцк произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, ещё девять получили травмы. Движение на этом участке трассы затруднено.

В пятницу, 30 октября, на трассе «Львов–Луцк», между селами Бабичи и Силец Шептицкого района Львовской области, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, ещё девять пострадали. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись мини-грузовик Peugeot и легковой автомобиль Toyota. В результате происшествия погиб 71-летний водитель Peugeot. Девять человек, среди которых – несовершеннолетний в возрасте 17 лет, получили телесные повреждения. Медики уточняют диагнозы пострадавших, а правоохранители – их личные данные.

На месте происшествия работают правоохранители. Движение на этом участке затруднено, полицейские осуществляют регулирование.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник: Полиция Львовской области

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