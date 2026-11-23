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На будівництві лінії метрополітену на Виноградар завершили спорудження тунелю під проспектом Європейського Союзу, де наразі виконано близько 80% запланованого обсягу робіт та триває облаштування інженерних мереж.

Зокрема, там прокладають дощову й господарсько-побутову каналізацію та систему водовідведення, а також переносять водопровідні й теплові мережі, газопроводи різного тиску, високовольтні кабельні лінії та кабельну каналізацію зв’язку.

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На ділянках, де перенесення комунікацій уже завершили, дорожні бригади компанії Autostrada розпочали оновлення проїзної частини й тротуарів — на проспекті Європейського Союзу з боку проспекту Свободи знімають старий асфальт та замінюють шари дорожньої основи. Паралельно методом мікротунелювання з використанням комплексу NIKA вже збудували 460 метрів із 750 запланованих для нового колектора дощової каналізації.

Крім того, на майданчику триває монтаж вузлів і систем нового тунелепрохідницького щита «Вікторія» від німецької компанії Herrenknecht, для якого вже завезли понад 70% обладнання; після складання та пусконалагодження комплекс розпочне проходку лівого перегінного тунелю між станціями «Сирець» і «Мостицька». Роботи на проспекті Європейського Союзу ведуть цілодобово, щоб завершити основний етап і відновити рух транспорту до Різдва.

Джерело: компанія Autostrada.

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