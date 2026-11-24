Rosyjski dron FPV zaatakował samochód pracowników gazownictwa w Słowiańsku
W Słowiańsku w obwodzie donieckim rosyjski dron typu FPV zaatakował samochód służbowy pracowników „Donetskoblgaz”. Pracownicy gazowni wyruszyli na miejsce zgłoszenia awarii, kiedy ich samochód został trafiony.
„Wczoraj w Słowiańsku dwóch pracowników „Donetskoblgaz” – kierowca i mechanik – wyruszyło na wezwanie awaryjne. Kiedy próbowali usunąć awarię, pojawił się wrogi dron typu FPV” – czytamy w komunikacie.
Pracownicy zdążyli się schronić. Dron krążył wokół samochodu służbowego, a następnie uderzył w niego. W wyniku ataku pojazd zapalił się.
Pracownicy gazowni samodzielnie ugaszili pożar za pomocą gaśnicy. Następnie zabrali kosztowne narzędzia robocze i pieszo wrócili do siedziby zarządu. Po drodze pracownicy zauważyli jeszcze dwa płonące samochody.
Źródło: Donetskoblgaz.
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