W Słowiańsku w obwodzie donieckim rosyjski dron typu FPV zaatakował samochód służbowy pracowników „Donetskoblgaz”. Pracownicy gazowni wyruszyli na miejsce zgłoszenia awarii, kiedy ich samochód został trafiony.

„Wczoraj w Słowiańsku dwóch pracowników „Donetskoblgaz” – kierowca i mechanik – wyruszyło na wezwanie awaryjne. Kiedy próbowali usunąć awarię, pojawił się wrogi dron typu FPV” – czytamy w komunikacie.

Pracownicy zdążyli się schronić. Dron krążył wokół samochodu służbowego, a następnie uderzył w niego. W wyniku ataku pojazd zapalił się.

Pracownicy gazowni samodzielnie ugaszili pożar za pomocą gaśnicy. Następnie zabrali kosztowne narzędzia robocze i pieszo wrócili do siedziby zarządu. Po drodze pracownicy zauważyli jeszcze dwa płonące samochody.

Źródło: Donetskoblgaz.

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