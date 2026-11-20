Уранці 20 листопада російські війська атакували будівлю Запорізької обласної військової адміністрації FPV-дроном. Безпілотник поцілив у герб на будівлі ОВА. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Близько 9:20 у Запоріжжі пролунав вибух. Перед цим моніторингові канали попереджали про загрозу атаки FPV-дрона.

За кілька хвилин після вибуху стало відомо, що ціллю безпілотника стала будівля обласної військової адміністрації. Дрон влучив безпосередньо в герб.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Вранці 20 листопада російський FPV-дрон атакував трамвай у Заводському районі Запоріжжя. Унаслідок удару жінка дістала осколкові поранення. Медики надають їй необхідну допомогу.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала перші кадри після російських ударів по столиці в ніч на 20 листопада. За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули, ще 11 постраждали, одну людину евакуювали.

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