Łączne straty bojowe przeciwnika od początku pełnej inwazji, według stanu na dzień 7 listopada 2026 r., wynoszą obecnie około 1 604 110 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie siły terrorystyczne straciły kolejne 2 280 osób.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w swoim raporcie z 6 listopada.

Ponadto wróg stracił znaczną część uzbrojenia i sprzętu wojskowego:

trzy bojowe pojazdy opancerzone: łączne straty od momentu rozpoczęcia pełnej inwazji wynoszą 25 654 sztuki;

44 systemy artyleryjskie: 52 000;

trzy systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału: 2 257;

trzy systemy obrony przeciwlotniczej: 1 747;

osiem naziemnych kompleksów robotycznych: 3 093;

1 224 bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego: 598 840;

460 pojazdów i cystern: 171 389;

trzy pojazdy specjalistyczne: 4 881.

Przypomnijmy, że według stanu na godz. 22:00 6 listopada na froncie doszło do 180 starć bojowych. Wojska rosyjskie przeprowadziły 53 naloty, zrzuciły 170 kierowanych bomb lotniczych i wykorzystały ponad 3,6 tysiąca dronów-kamikadze.

W ostatnich dniach operatorzy oddziału SHADOW PACK 3. oddzielnego pułku Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, przy wsparciu załóg bezzałogowych statków powietrznych, przeprowadzili udaną operację oczyszczania rosyjskich pozycji bezpośrednio na terytorium Federacji Rosyjskiej.

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