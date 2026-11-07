截至2026年11月7日，自全面入侵开始以来，敌方总战损人数目前约为1 604 110人。 过去24小时内，俄罗斯恐怖主义武装又损失了2280人。

乌克兰武装部队总参谋部在11月6日的报告中披露了这一消息。

此外，敌军还损失了大量武器和军事装备：

3辆装甲战斗车：自全面入侵以来累计损失达25 654辆；

44套火炮系统：累计52 000套；

3套多管火箭炮系统：累计2,257套；

3套防空系统：1,747套；

8套地面机器人系统：3 093套；

1 224架作战-战术级无人机：598 840架；

460辆汽车及油罐车：171 389；

三类特种装备：4 881。

需要指出的是，截至11月6日22:00，前线共发生180起交火事件。 俄军发动了53次空袭，投下170枚制导炸弹，并使用了超过3,600架自杀式无人机。

近日，在无人机机组人员的支持下，乌克兰武装部队特种作战部队第3独立团“SHADOW PACK”分队的操作员，直接在俄罗斯境内成功执行了清剿俄军阵地的行动。

乌克兰武装部队在苏梅州和顿涅茨克州推进，并挫败了俄军的进攻——ISW

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