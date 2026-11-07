Czernihów został całkowicie pozbawiony prądu po ataku Rosji, zatrzymał się transport elektryczny

W nocy z 6 na 7 listopada Czernihów znalazł się pod ostrzałem rosyjskich terrorystów. W rezultacie miasto zostało całkowicie pozbawione prądu. Z tego powodu konieczne było wstrzymanie ruchu elektrycznego transportu publicznego.



Jak poinformowała służba prasowa rady miejskiej, o godz. 7:21 7 listopada Czernihów był całkowicie pozbawiony zasilania.

O godz. 7:25 rada miejska poinformowała, że z powodu braku zasilania elektrycznego ruch miejskiej komunikacji elektrycznej w mieście został wstrzymany. Na razie nie ma informacji o terminie wznowienia jej działania.

Dzień wcześniej spółka akcyjna „Czernihowoblenenergo” poinformowała o uszkodzeniu ważnego obiektu energetycznego w rejonie czernihowskim w wyniku ataku wroga. Przedstawiciele sektora energetycznego zaznaczyli, że rozpoczną prace awaryjno-naprawcze, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa. Spółka ostrzegła również o trudnej sytuacji w systemie energetycznym oraz możliwych problemach z jakością napięcia po przywróceniu zasilania.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną spowodowały nowe przerwy w dostawach prądu również w innych regionach. Według informacji Ministerstwa Energii, 6 listopada bez zasilania elektrycznego pozostała część odbiorców w siedmiu obwodach: winnickim, dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, kijowskim, charkowskim i czernihowskim. Najtrudniejsza była wówczas sytuacja w regionie stołecznym.

Przypomnijmy, że 28 października w wyniku awarii w obiekcie infrastruktury energetycznej bez prądu pozostało około 210 tysięcy odbiorców w trzech rejonach obwodu czernihowskiego.

W nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły w Kijów rakietami balistycznymi. W stolicy ponownie słychać było wybuchy.



